Полиция поймала на наркотиках студентку из Рубцовска

Новости 28.04.2019 10:40 302

Студентку одного их техникумов Рубцовска будут судить за приобретение и хранение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, девушка покупала синтетический наркотик через интернет.

В ходе расследования дела стало известно, что студентка приобретала запрещенные вещества у неизвестного мужчины. Она переводила ему деньги, а он говорил ей, где лежит «закладка».

Девушка попалась полиции как раз в том момент, когда она забирала наркотики из назначенного места.

Уголовное дело передано в суд. Следственные органы напоминают, что преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств являются тяжкими и направлены против здоровья населения и общественной нравственности.

«Подростки должны понимать, что приобретение и хранение наркотиков для личного употребления предусматривает наказание в виде реального лишения свободы сроком до 10 лет», - предупреждают в ведомстве.