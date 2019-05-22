Как в СССР. Депутаты предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Новости 28.04.2019 9:55 444

Депутаты ЛДПР предложили первый день учебного года перенести на 1 октября.

Авторы идеи считают, что единая дата начала учебного года удобна не для всех жителей страны из-за ряда климатических и социальных особенностей.

Например, переход позволит максимально использовать бархатный туристический сезон в некоторых регионах. Кроме того, в сентябре идет сборка урожая.

Депутат Федот Тумусов и вовсе напомнил, что в СССР учебный процесс как раз-таки начинался в октябре, передает РИА ФАН. Первый зампред комитета ГД по охране здоровья не поддержал идею изменить традицию в России.