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Как в СССР. Депутаты предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Новости
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Депутаты ЛДПР предложили первый день учебного года перенести на 1 октября. 

Авторы идеи считают, что единая дата начала учебного года удобна не для всех жителей страны из-за ряда климатических и социальных особенностей.

Например, переход позволит максимально использовать бархатный туристический сезон в некоторых регионах. Кроме того, в сентябре идет сборка урожая.

Депутат Федот Тумусов и вовсе напомнил, что в СССР учебный процесс как раз-таки начинался в октябре, передает РИА ФАН. Первый зампред комитета ГД по охране здоровья не поддержал идею изменить традицию в России.

Автор: Политсиб.ру