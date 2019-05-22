Как можно фальсифицировать «молочку», рассказали алтайские специалисты

Новости 29.04.2019 12:20 322

Выпуск молочной и молокосодержащей продукции с каждым годом расширяется, в отличие от производства сырья. Поэтому закономерно возникает вопрос: что именно содержит готовый продукт — натуральное молоко или его заменители.

Как правило, изменение состава молочных продуктов происходит путем выделения из сырья некоторых его компонентов и замены их более дешевыми и доступными, что приводит к частичной или полной суррогатности изделий. И, хотя органолептические и физико-химические показатели могут при этом сохраняться, но наиболее ценные свойства продукта — его энергетическая и пищевая ценность — безвозвратно теряются.

Наиболее часто встречаются следующие способы фальсификации:

1) использование немолочных видов сырья, частичная или полная замена жира молока растительными жирами;

2) частичная или полная замена натуральных молочных белков меламином или соевым белком;

3) применение консервантов;

4) использование пищевых красителей (за исключением β-каротина);

5 )применение подсластителей;

6) использование загустителей для создания видимости консистенции в сливках, сметане, сгущенном молоке;

7) применение нейтрализующих веществ (соды, мела, аммиака, пероксида водорода и других).

Пальмовое масло способствует повышению уровня холестерина в крови. В федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» определение жирных кислот в молочной продукции проводится методом газовой хроматографии на хроматографе Agilent 7890A.