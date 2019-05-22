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Как можно фальсифицировать «молочку», рассказали алтайские специалисты

Новости
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Выпуск молочной и молокосодержащей продукции с каждым годом расширяется, в отличие от производства сырья. Поэтому закономерно возникает вопрос: что именно содержит готовый продукт — натуральное молоко или его заменители.

Как правило, изменение состава  молочных  продуктов  происходит путем выделения из сырья некоторых его компонентов и замены  их  более  дешевыми  и  доступными,  что приводит к частичной или полной  суррогатности  изделий.  И,  хотя  органолептические  и  физико-химические  показатели могут при этом сохраняться, но наиболее ценные свойства продукта — его энергетическая и пищевая  ценность  —  безвозвратно  теряются.

Наиболее часто встречаются следующие способы фальсификации:

1) использование немолочных видов сырья, частичная или полная замена жира молока растительными жирами;

2) частичная или полная замена натуральных молочных белков меламином или соевым белком;

3) применение консервантов;

4) использование пищевых красителей (за исключением β-каротина);

5 )применение подсластителей;

6) использование загустителей для создания видимости консистенции в сливках, сметане, сгущенном молоке;

7) применение нейтрализующих веществ (соды, мела, аммиака, пероксида водорода и других).

Пальмовое масло способствует повышению уровня холестерина в крови. В федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» определение жирных кислот в  молочной продукции  проводится  методом газовой хроматографии на хроматографе Agilent 7890A.

Автор: Политсиб.ру