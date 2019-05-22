Алтайские специалисты выявили протеин в жмыхах и шротах

Новости 30.04.2019 10:35 223

В начале 2019 года специалистами сектора радиологических исследований было выявлено в 2 образцах жмыха рапсового и в 4 образцах жмых подсолнечного низкое содержание сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество.

Потенциальным сырьем для производства продуктов повышенной пищевой и биологической ценности могут являться жмыхи и шроты, которые образуются в процессе переработки семян масличных культур. Это отходы, получаемые при производстве растительных масел.

Кормовое качество обуславливается сортом и видом семян, климатических условий, почвы и культивации, а также процессом маслобойного производства. В зависимости от степени удаления лузги колеблется содержание протеина и клетчатки, при недостаточном удалении лузги количество клетчатки повышается, а содержание протеина понижается. Это связано с тем, что основное содержание клетчатки сосредоточено в лузге.

Жмыхи и шроты ценные добавки для животных продуктивных и не продуктивных, птиц и рыб; их используют в качестве высокопротеиновой добавки при производстве комбикормов для КРС, свиней, птицы, так как содержат белки, клетчатку, витамины Е и В, β-каротин, калий, фосфор и другие минеральные вещества, аминокислоты и т.д.

Несмотря на свою пользу, имеет один существенный недостаток – хранить его может быть очень трудно, если нет подходящего помещения и возможности регулировки влажности и температуры. Зимой жмых быстро портится.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» является учреждением, имеющим соответствующую аккредитацию, на выполнение исследований пищевых продуктов, кормов и прочего на показатели качества и безопасности.