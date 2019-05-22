Алтайские специалисты оценивают санитарное состояние воздуха

Новости 28.04.2019 12:20 294

Воздух производственных помещений может стать источником микробного загрязнения пищевых продуктов. Санитарно-гигиеническая оценка воздуха производственных помещений проводится по двум микробиологическим показателям: общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) и содержанию санитарно-показательных микроорганизмов.

Для определения микроорганизмов в воздухе используют седиментационный и аспирационный методы. Первый основан на самопроизвольном оседании пылинок и капель вместе с микроорганизмами на поверхность плотной питательной среды в открытых чашках Петри. Аспирационный метод заключается в принудительном оседании микроорганизмов из воздуха на поверхности плотных питательных сред.

Помимо нормируемых микробиологических показателей в воздухе производственных цехов и холодильниках на предприятиях пищевой промышленности определяют наличие спор микроскопических грибов и дрожжей, произвольно оседающих на поверхности среды Сабуро за пять минут. Посевы культивируют при комнатной температуре в течение пяти суток.

Для снижения бактериальной обсемененности воздуха на предприятиях пищевой промышленности проводят проветривание и влажную уборку помещений. Снизить содержание микроорганизмов в воздухе можно также путем его фильтрации через воздушные фильтры, применяя физические и химические методы обеззараживания воздуха: обработку ультрафиолетовыми лучами, хлорсодержащими препаратами в виде испарений и аэрозолей. Эффективным способом является озонирование воздуха.

Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» помогут провести санитарно-микробиологический мониторинг объектов внешней среды вашего предприятия.