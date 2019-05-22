Алтайские специалисты нашли превышение микроорганизмов в крабовом салате

Новости 27.04.2019 15:30 287

Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» обнаружено превышение микробиологических показателей в крабовом салате по четырём показателям: КМАФАнМ, БГКП, дрожжей и плесневых грибов.

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, включающих обширная группу различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен пищевой продукт. Большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов.

БГКП (бактерии группы кишечной палочки) – условно-патогенная микроорганизмы (более 100 видов), которые обитают в кишечнике человека, животных и птиц. Обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и долго сохраняются в воде, почве, на предметах. Большинство видов кишечной палочки безопасны. Однако некоторые типы кишечной палочки вырабатывают опасные токсины в процессе своей жизнедеятельности (преимущественно эндотоксины), которые могут привести к возникновению отравления.

В наибольшей степени восприимчивы к данному заболеванию дети раннего возраста, пожилые и ослабленные люди. Данное заболевание протекает в виде различной тяжести энтеритов, энтероколитов в сочетании с синдромом общей интоксикации.

Для предотвращения возникновения токсикоинфекций специалисты ФГБУ ЦНПВРЛ помогут производителям провести своевременный контроль качества выпускаемой в реализацию пищевой продукции.