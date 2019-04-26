Алтайские специалисты проверяют фрукты на наличие диоксида серы

Новости 26.04.2019 19:30 89

Диоксид серы (Sulphur Dioxide) или Е-220 - бесцветный газ с раздражающим запахом. Люди по-разному реагируют на двуокись серы. Некоторые безболезненно переносят, а другие уже после приема очень малых количеств жалуются на головные боли, тошноту, диарею или ощущение тяжести в желудке.

Диоксид серы оказывает отбеливающее и консервирующее действие, тормозит ферментативное потемнение свежих овощей, картофеля, фруктов, а также замедляет образование меланоидинов. В то же время диоксид серы разрушает витамин В1 и В12, дисульфидные мостики в белках, что может вызвать нежелательные последствия.

Сернистая кислота используется во многих областях пищевой промышленности, и не только из-за её антимикробного эффекта. Ниже приведены примеры, иллюстрирующие только действие сернистой кислоты против микроорганизмов.

· Мясопродукты. Сульфиты тормозят развитие бактерий в свежем мясе и мясопродуктах. Одновременно сернистая кислота в известной мере стабилизирует окраску мяса.

· Фруктовые продукты. Сернистую кислоту используют во многих продуктах из фруктов как промежуточный консервант.

· Как антимикробное средство сернистую кислоту применяют для сохранения целых и дроблёных фруктов (используемых для дальнейшей переработки), сухофруктов, фруктовых соков (используемых как сырьё), концентратов фруктовых соков, фруктовых пульп и фруктовых пюре.

· Напитки. Основной напиток, в котором применяется диоксид серы, — вино (и полупродукты для его производства). Сернистую кислоту применяют в производстве сока. Её добавляют к свежевыдавленному соку для замедления роста уксуснокислых бактерий, диких дрожжей и плесневых грибов.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводит исследования пищевой продукции на соответствие требованиям Технических регламентов ТС (ЕАЭС), ГОСТ и ТУ.