Барнаульский священник освятил куличи в супермаркете

Известный барнаульский священник Александр Микушин провел обряд освящения еды в одном из супермаркетов сети «Ашан». Это видео он выложил на своих страницах в соцсетях. Он окропил святой водой «сей супермаркет и куличи».
Это в 2,5 раза, чем было годом ранее
Также он анонсировал освящение куличей, пасок и яиц в Иверском храме ( Ядринцева, 66). Затем в нем пройдет исповедь для всех желающих (с 23:00 до 23:50), а после Пасхальное ночное богослужение.
- Храни вас Бог. С наступающим Великим праздником, - написал Александр Микушин.
Микушин отметил, что панно не относятся к священным реликвиям, а министерство не поинтересовалось мнением больных