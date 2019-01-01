Барнаульский священник освятил куличи в супермаркете

Новости 27.04.2019 18:21 517

Известный барнаульский священник Александр Микушин провел обряд освящения еды в одном из супермаркетов сети «Ашан». Это видео он выложил на своих страницах в соцсетях. Он окропил святой водой «сей супермаркет и куличи».

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Также он анонсировал освящение куличей, пасок и яиц в Иверском храме ( Ядринцева, 66). Затем в нем пройдет исповедь для всех желающих (с 23:00 до 23:50), а после Пасхальное ночное богослужение.

- Храни вас Бог. С наступающим Великим праздником, - написал Александр Микушин.