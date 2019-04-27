Цены на сжиженный газ повысят в Алтайском крае

В Алтайском крае с 1 июля изменятся цены на сжиженный газ. Они вырастут. Новые цифры уже утвердили в краевом управлении по госрегулированию цен и тарифов. В ведомстве отмечают, что последний раз цены на сжиженный газ повышали в 2017 году.
Цены вырастут в связи с повышение ставки НДС, которое произошло 1 января 2019 года. После нового года стоимость сжиженного газа уже повышали на 1,7 процента. С 1 июля их поднимут еще на 1,4%, относительно январских показателей.
Обращения в антимонопольное управление поступают от граждан и крестьянско-фермерских хозяйств
- Основная причина увеличения розничных цен на газ — индексация затрат на основные составляющие цены, - заявили в ведомстве.
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