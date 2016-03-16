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Коммунисты укрепили представительство в новосибирском заксобрании

Новости
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Представитель фракции КПРФ в новосибирском заксобрании получил новое назначение. Самый молодой коммунист в парламенте, Роман Яковлев, стал зампредом аграрного комитета. Это произошло 26 апреля на очередной сессии.

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Таким образом, коммунисты расширили свое представительство в руководстве комитетов регионального парламента. Ранее это кресло по собственному желанию покинул единоросс Анатолий Григорьев. Теперь у КПРФ шесть зампредов комитетов.

Роман Яковлев родился в 1984 году. Окончил Тюменский нефтегазовый университет и аспирантуру Томского госуниверситета. В Законодательное собрание Новосибирской области он прошел в 2015 году победив на одномандатном округе №31 кандидата от «Единой России» Владимира Ярохно.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Роман Яковлев. Фото: «ВКонтакте»