Родственники погибших в «Зимней вишне» грозят митингом, если из СИЗО отпустят обвиняемого

Новости 27.04.2019 15:00 497

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение семи подсудимых по уголовному делу о трагическом пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». В их числе и пожарный Сергей Генин, сообщает «Коммерсантъ». Его взяли под стражу 13 апреля 2018 года, спустя две недели после случившегося.

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Адвокаты просят перевести задержанного под домашний арест, так как ему предъявляются обвинения в преступлении средней тяжести, следствие по делу уже завершено. Но кассационную жалобу президиум суда Кемеровской области отклонил.

Так как Сергей Генин — единственный, кто проходит по делу из числа сотрудников МЧС, адвокаты потерпевших и прокурор выступили против освобождения пожарного из-под стражи. Родственники опасаются психологического давления со стороны подсудимого, если его отправят на волю. Они просят не вынуждать их снова устраивать митинги и обращаться за помощью к президенту.

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Напомним, после трагедии в «Зимней вишне», унесшей жизни 60 человек, в том числе 37 детей, следователи в рамках трех уголовных дел привлекли к ответственности 15 человек. Каждый из них подозревается в нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, взяточничестве, халатности, растрате, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Сергей Генин исполнил свои должностные обязанности ненадлежащим образом и нарушил боевой устав. Ему обвиняют в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).