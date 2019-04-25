Барнаульский водитель угрожал пассажирам, которые рассчитывались картой

Новости 27.04.2019 14:00 629

В автобусе №24 Барнаула, произошел инцидент. Как уточняют пользователи соцсетей, водитель вел себя крайне вызывающим образом, кричал: «Твари! Расплачивайтесь наличкой!» Получив в свой адрес замечание, он, вместо того, чтобы успокоиться, перешел на нецензурную лексику и угрожал: «Всех вас, твари, довезу до конечной без остановки, кто хочет расплачиваться через терминал».

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Вот слова очевидца Елены, состоящей в сообществе «Инцидент Барнаул»: «Весь маршрут водитель вел себя неадекватно. Всех пассажиров называл на «ты». Орал, матерился и бил по рукам всех пассажиров, кто расплачивался по терминалу».

Елена направила жалобу в транспортную компанию и потребовала немедленно снять водителя с рейса. Если ответа не поступит, она намерена обратиться в администрацию города. По предположениям пассажиров, водитель мог быть под действием алкоголя иди других опьяняющих веществ.

Тем временем, перевозчик ООО «Фрайбус Транспорте» сообщил: «Уважаемая Елена, в ответ на вашу жалобу отвечаем, что на настоящий момент автомобиль и водитель установлены! В ближайшие дни будет проведена служебная проверка, отсмотрены записи с регистратора. Полный ответ о принятых мерах дадим 29-30 апреля 2019 года».