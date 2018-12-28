Память чернобыльцев Алтайского края почтили в 33-ю годовщину аварии

Новости 27.04.2019 13:15 450

В пятницу, 26 апреля, исполнилось 33 года со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Позже эта дата стала Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В Барнауле чернобыльцы провели традиционный митинг в сквере возле краевой библиотеки. Участники возложили цветы к памятному знаку. На митинг пришли ликвидаторы аварии, их родные и близкие, сотрудники МЧС и соцзащиты, администрации города и края.

В Бийске после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Жертвам радиации». В райцентре Советское открыли мемориальную арку в честь жителей района, участвующих в устранении последствий катастрофы на ЧАЭС.

- Пройдет еще ни один десяток лет, но авария на ЧАЭС так и останется больным вопросом для нас, незаживающей раной в душе и не уходящей тревогой, - отметил начальник местной пожарно-спасательной части, участник ликвидации Евгений Маликов. - И спустя столетие нельзя будет сказать о чернобыльской катастрофе, что это уже в прошлом, а теперь все хорошо. Пусть же сохранится память о тех трагических днях, о людях, чтобы никогда не повторился Чернобыль.

В Алтайском крае живут более 1700 участников ликвидации аварии в Чернобыле. Из них 759 признаны инвалидами, получившими повышенную дозу радиации.