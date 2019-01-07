Барнаульцам-предпенсионерам по-новому компенсируют льготы за общественные бани

Новости 27.04.2019 12:30 395

В Барнауле меняется порядок предоставление компенсации горожанам-предпенсионерам за услуги общественных бань. Это касается мужчин и женщин, старше 60 и 55 лет соответственно. Ранее льготы барнаульцам предоставляло предприятие ООО «Быт-Сервис», получая за это субсидии из средств городского бюджета. Еще одно — ООО «Консультант», работает в Научном городке.

Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом «Быт-Сервис». Получать субсидии он больше не мог. Комитет по социальной поддержке населения Барнаула предложил предоставлять этим льготникам компенсации в 50% на банковскую карту или счет. Тариф на одну помывку составляет 200 рублей, значит сумма компенсации составит 100 рублей.

- Новая форма соцподдержки — адресная, - пояснила Ольга Ишутина, председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула. - Размер компенсации составляет 100 рублей при средней стоимости посещения бани общего пользования - 200 рублей. На данный момент – это те же 50%, что были ранее. Если услуга в бане стоит менее 100 рублей, компенсация предоставляется в размере 100%.

Этими льготами пользуются 3000 барнаульцев. Расходы городского бюджета на компенсации могут составить 5,4 млн рублей. Для получения льгот надо предоставить стандартный пакет документов и чеки оплата.