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Матвей Чепуштанов из Рубцовска получил квоты на бесплатное лечение

Новости
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Матвей Чепуштанов из Рубцовска получил шанс на спасение. Он едет на лечение в Израиль. Деньги малышу собирали со всей страны. Удалось собрать 15 млн рублей с помощью благотворителей. Напомним, ребенку поставлен неутешительный диагноз спинальная мышечная атрофия. С тех пор жизнь семьи кардинально изменилась.

Мужа пригласили в Минздрав РФ и сообщили, что Матвея направляют в Израиль на лечение. Первые четыре загрузочных укола будут ему поставлены за счет средств федерального бюджета, - рассказала мама Матвея.

Спинальная мышечная атрофия не лечится. Для поддержания жизни необходим дорогостоящий препарат «Спинраза», но на ввоз лекарства в Россию нужно получить разрешение от Министерства здравоохранения РФ. На него требуется более 40 млн рублей. Семье из Рубцовска отказали 12 благотворительных фондов.

В итоге найдено решение. Курс лечения препаратом «Спинраза» проведут в израильской клинике. Матвей полетит в Израиль 28 апреля. В этот день у него день рождения. Мальчику исполнится один год.

Отец больного ребенка из Рубцовска добивается разрешения на ввоз лекарства

Отец больного ребенка из Рубцовска добивается разрешения на ввоз лекарства

Новости

Лечение ребенка обойдется в 40 млн рублей

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Автор: Политсиб.ру