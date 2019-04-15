Матвей Чепуштанов из Рубцовска получил квоты на бесплатное лечение

Новости 27.04.2019 11:58 626

Матвей Чепуштанов из Рубцовска получил шанс на спасение. Он едет на лечение в Израиль. Деньги малышу собирали со всей страны. Удалось собрать 15 млн рублей с помощью благотворителей. Напомним, ребенку поставлен неутешительный диагноз спинальная мышечная атрофия. С тех пор жизнь семьи кардинально изменилась.

Мужа пригласили в Минздрав РФ и сообщили, что Матвея направляют в Израиль на лечение. Первые четыре загрузочных укола будут ему поставлены за счет средств федерального бюджета, - рассказала мама Матвея.

Спинальная мышечная атрофия не лечится. Для поддержания жизни необходим дорогостоящий препарат «Спинраза», но на ввоз лекарства в Россию нужно получить разрешение от Министерства здравоохранения РФ. На него требуется более 40 млн рублей. Семье из Рубцовска отказали 12 благотворительных фондов.

В итоге найдено решение. Курс лечения препаратом «Спинраза» проведут в израильской клинике. Матвей полетит в Израиль 28 апреля. В этот день у него день рождения. Мальчику исполнится один год.