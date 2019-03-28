Барнаулец отомстил собутыльнику, зарубив его топором

Новости 27.04.2019 10:40 393

Ночью, 26 апреля, в одной из коммунальных квартир Барнаула два соседа пили водку. Возник конфликт, в ходе которого один нанес другому незначительное повреждение. Потерпевший сходил в больницу, где ему оказали помощь и отпустили домой. Однако он затаил обиду.

Он взял топор и зашел в комнату к соседу. Там он несколько раз ударил его топором по голове. От полученных травм сосед умер на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье за убийство. По данным СКР по Алтайскому краю, расследование дела продолжается, следователи собирают необходимые доказательства.