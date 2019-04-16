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Спасатели предупредили о ливне и гололедице в Алтайском крае

Новости
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Суббота, 27 апреля, началась для Алтайского края со снега, гололеда и сильного ветра. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на территории региона ожидаются осадки. В основном это мокрый снег, в южных районах — ливни.

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Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Спасатели предупреждают о рисках ЧС в таких условиях. При сильном ветре нужно опасаться плохо закрепленных конструкций и падения деревьев. Могу произойти обрывы ЛЭП, перебои с электроснабжением.

Автомобилистам желательно снижать скорость и включать противотуманные фары. Дождь ухудшает видимость и сцепление с дорогой. Поэтому важно соблюдать дистанцию и не допускать запотевание окон.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com