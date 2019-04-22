Единороссы назвали очередного претендента от партии на довыборы в АКЗС

Новости 26.04.2019 19:00 345

Директор ООО "Авеню" Андрей Артюшкин зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» на довыборы в краевое Заксобрание по одномандатному округу №2. Об этом сообщает реготделение ЕР.

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Кандидатура рассмотрена и утверждена на заседании оргкомитета. Кроме того, партийцы определились с местами расположения и границами счетных участков, сформирован состав участковых счетных комиссий.

По решению оргкомитета, в день предварительного голосования будут работать 12 счетных участков. Три из них, в селах Ключи, Северка и Новополтава – в Ключевском районе, четыре участка в селах Кулунда, Мирабилит и Семеновка – в Кулундинском районе, три - в селах Михайловское, Ракиты, и рабочем поселке Малиновое Озеро – в Михайловском районе, и два, в селах Табуны и Сереброполь – в Табунском районе.