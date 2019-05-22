Девушки-пассажирки пострадали при столкновении двух автобусов в Барнауле

Новости 26.04.2019 17:15 289

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием пассажироперевозящего транспорта в Барнауле.

Как сообщили «Политсибру» в Госавтоинспекции краевой столицы, авария произошла 26 апреля в 14 часов 20 минут на улице Германа Титова, в районе дома № 18.

Как выяснилось, произошло столкновение автобуса «Мерседес» под управлением водителя 1968 года рождения и автобуса «Даймлер Бец» под управлением водителя 1978 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия две молодых девушки 25 и 27 лет, пассажиры автобуса «Мерседес», получили телесные повреждения, оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении ведомства.

На месте работают сотрудники дежурной части ГИБДД города Барнаула. Как комментируют очевидцы в соцсети, речь идет об автобусах №35 и №57. Оба транспортных средства получили небольшие повреждения.