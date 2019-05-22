СГК рассказала, как завершить отопительный сезон в одном доме

Новости 26.04.2019 15:40 282

Температура на улице скачет от -10°С до +20°С и диспетчерские теплосетевых подразделений Сибирской генерирующей компании вновь начинают получать обращения от потребителей о том, что энергетики «жарят их специально и вообще нехорошие люди». Хотелось бы развеять этот миф и рассказать о том, что подавать теплоноситель ниже определенной температуры невозможно, ведь параметры горячей воды нужно держать на нормативном уровне.

В Алтайском крае, как и во многих городах Сибири существует два вида закрытых систем теплоснабжения:

1. С единой трубой и на тепло, и на горячую воду;

2. С отдельными сетями горячего водоснабжения. Как, например, в Рубцовске, когда труба горячей воды и труба, по которой идет отопление в дома – разные.

Если со вторыми все ясно, то с первыми чаще всего и возникают вопросы.

В Барнауле действует первый вариант системы теплоснабжения. Воду из тепловых сетей используют как греющую среду для нагревания в водоподогревателях - бойлерах водопроводной воды, которая потом поступает в местную систему горячего водоснабжения, а также в качестве теплоносителя для системы отопления.

Для того, чтобы поддерживать необходимую температуру горячей воды необходимо, чтобы параметры теплоносителя не опускались ниже 70°С.

Пункт 6.2.21. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок гласит: «Трубопроводы тепловых сетей заполняются водой температурой не выше 70°С при отключенных системах теплопотребления.

В весенний период, когда дома еще подключены к отоплению, теплоноситель этих же параметров поступает и в системы отопления домов.

«Убавить» его нельзя, так как это приведет к снижению качества горячей воды, она попросту будет холодной.

Выход есть

В случае, если на улице уже тепло, а распоряжение о прекращении отопительного сезона не подписано городскими властями, собственники жилья имеют право отключить отопление во всем доме по заявке в управляющую организацию.

Для этого необходимо:

- инициировать собрание собственников жилья;

- принять на нем большинством голосов соответствующее решение;

- запротоколировать решение о прекращении отопительного сезона в конкретном доме;

- подать документ в управляющую компанию (председателю ТСН, ТСЖ, ЖЭУ и тд), которая, в свою очередь, обратиться с этим заявлением в теплоснабжающую организацию.