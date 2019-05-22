Алтайская таможня снова стала лидером в спартакиаде среди трудовых коллективов

Новости 26.04.2019 16:40 383

Торжественное закрытие спартакиады трудовых коллективов крупных предприятий и организаций Октябрьского района состоялось в Барнауле. Мероприятие проводится на протяжении 20 лет. Первый раз масштабные соревнования прошли в далеком 1999 году и с тех пор ни разу не прерывались.

Ежегодно представители совершенно разных профессий встречаются на спортивных площадках города и соревнуются в более десяти видах спорта. В этом году участие приняли более 600 человек.

В течение всего года 12 команд готовились к спартакиаде. Участники соревновались в стрельбе, теннисе, волейболе, плавание, боулинге и других дисциплинах.

«Я сегодня с уверенностью могу сказать, именно в Октябрьском районе такой формат выбран, больше нигде нет. Это очень интересно - смотреть как состязаются – полиция и налоговая, и таможня, и промышленные предприятия, и Сбербанк - настолько интересно», - отметил глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков.

На празднике присутствовали и руководители предприятий, которые на протяжении всей спартакиады болели за своих. В частности, представитель команды «Барнаульский станкостроительный завод» Евгений Архипов, представитель команды «Алтайская таможня» Эдуард Намаканов, руководитель команды «Сибирской генерирующей компании» Любовь Жигалина. Многие предприятия не первый раз участвуют в соревнованиях, а с каждым годом сотрудников, желающих присоединится к спортивной жизни города, становится все больше и больше.

Чемпионом спартакиады уже пятый год подряд стала Алтайская таможня, она одержала победу в семи дисциплинах. Серебро и бронза ушли Сибирской генерирующей компании и Барнаульскому станкостроительному заводу.

Кроме памятных кубков и дипломов лидеры спартакиады получили от фонда социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева подарочные сертификаты спортивных магазинов. За все время существования соревнований в ней приняли участие тысячи человек. Правда, такой формат существует лишь в Октябрьском районе, но совершенно точно сотрудники предприятий других районов города тоже не прочь присоединиться к спортивному городском сообществу.