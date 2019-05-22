Сенатор Белоусов: «Отчёт губернатора внушает серьёзный оптимизм»

Новости 26.04.2019 14:10 263

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в работе XXI сессии краевого Законодательного собрания.

В соответствии с повесткой дня на сессии был рассмотрен вопрос «Об отчете губернатора Алтайского края о результатах деятельности правительства Алтайского края за 2018 год».

Что касается отчёта губернатора, то с точки зрения сенатора, не только сам отчет, но и формат взаимоотношений исполнительной власти и законодателей говорит о том, что между ветвями власти установился хороший рабочий контакт. Внедряются в практику выездные заседания правительства, как справедливо отметил губернатор в своём отчете: «сокращается дистанция между жителями и властью».

Что касается стратегии развития региона, то парламентарий подчеркивает два, наиболее характерных, с его точки зрения, момента:

Это, во-первых, то, что наш агропромышленный комплекс, являясь ведущими в регионе Сибири и Дальнего Востока, становится программно ориентируемым на экспорт. Без сомнения, это и открывает очень серьезные перспективы, и предполагает очень кропотливую работу на федеральном уровне для того, чтобы сделать транспортную доставку наших продуктов до границы более комфортной по цене. С учетом решения задачи увеличения доли продукции глубокого передела, в структуре экспортной составляющей, задача увеличения экспорта сельхозпродукции приобретает стратегический характер. Во-вторых, за решением экономических проблем, не остаются в тени и вопросы гуманитарные. Так, например, только в 2019 году краевыми адресными инвестиционными программами (КАИП) предусмотрено средств краевого бюджета по направлению «Образование» около 2 млрд рублей, и это очень серьезные вложения.

Таким образом, создаются все предпосылки для реализации генеральной цели, заявленной в стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года, а именно: сохранение и развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста - уверен Сергей Белоусов.