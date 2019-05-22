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Врач-нарколог делала «закладки» в Барнауле, чтобы заплатить кредит

Новости
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Вместо того чтобы лечить наркозависимых, врач-нарколог из Барнаула решила на этих самых больных нагреть руки.  Медик одного из алтайских наркологических центров вместе с напарником занималась сбытом психотропных препаратов, об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как рассказал заместитель прокурора Сергей Роговой,  мужчина 1976 года рождения и молодая женщина 1992 года рождения раскладывали «закладки» с наркотическими средствами на территории Барнаула.

Наркоторговцы были задержаны с «оптовой» партией наркотиков. У дельцов в арендуемой ими квартире на ул. Взлетной были обнаружены наркотические средства и приспособления для их взвешивания и упаковки.

«Задержанная оказалась действующим врачом-наркологом, у которой ранее мужчина проходил курс лечения от наркомании. Свои действия подельники объяснили необходимостью выплачивать кредиты и вносить арендную плату за съемную квартиру», - говорится на сайте ведомства.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они дали подробные признательные показания.  Против «деловитого» врача и ее партнера возбудили уголовное дело, им грозит пятнадцать лет лишения свободы.

Автор: Политсиб.ру