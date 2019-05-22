Бийчанин надругался над несколькими девочками, катая их на гидроцикле

Новости 26.04.2019 14:40 280

В Алтайском крае вынесли приговор 53-летнему жителю Смоленского района. Ему предъявлено обвинение в нескольких преступлениях против половой неприкосновенности детей.

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, в начале июля 2018 года осужденный, находясь в зоне отдыха, расположенной в районе одного из водоемов, предложил покатать на своем гидроцикле незнакомую 10-летнюю девочку.

«Во время движения транспортного средства по воде мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. После того, как родителям несовершеннолетней стало известно о противоправных действиях, они обратились с заявлением в правоохранительные органы», - говорится в сообщении ведомства.

Следствие доказало еще пять эпизодов подобной деятельности мужчины в летнее время 2017 и 2018 года. Потерпевшим девочкам было от 10-ти до 15-ти лет.

Насильник осужден на 7,5 лет исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 10 тысяч рублей.