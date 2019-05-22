На Алтай-Коксе заботятся о безопасных условиях труда работников

Новости 26.04.2019 18:30 288

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) принял участие в марафоне Группы НЛМК «В поисках безопасности». Акция посвящена Всемирному дню охраны труда.

Отмечается, что обход в этот день организовали на двух участках цеха улавливания. Сотрудники цеха, руководители завода и специалисты управления охраны труда и промышленной безопасности в парах осматривали помещения и оборудование цеха. В местах, которые работники сочли травмоопасными, закрепляли знаки опасности (канбаны). Специальная комиссия разработает меры по устранению обнаруженных потенциальных рисков.

«Уверен, это мероприятие привлечет внимание каждого сотрудника к вопросам безопасности труда. Правила охраны труда действуют эффективнее, когда есть командная работа, взаимовыручка и забота друг о друге», - отметил и.о. начальника УОТиПБ Денис Огнев.

Также в преддверии Дня охраны труда на Алтай-Коксе прошли конкурсы «Лучший работник по охране труда» и «Лучшее подразделение по охране труда».