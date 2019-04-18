Мандаты бийских депутатов от «Единой России» перейдут представителям сферы культуры и образования

Новости 26.04.2019 11:25 770

«Единая Россия» определилась с кандидатурами для замещения вакантных депутатских мандатов Бийской гордумы. Решение принято 25 апреля на заседании президиума регионального политсовета партии.

Отмечается, что мандаты сложивших полномочия депутатов от «Единой России» перейдут представителям сферы культуры и образования.

Как сообщает пресс-служба партии, депутатский мандат Юрия Кудинова будет передан Инне Рязановой — директору МБУ «Городской Дворец культуры», замсекретаря Бийского городского отделения ЕР, депутату БГД V созыва. Рязанова выдвигалась на выборах в 2017 году по 13-й территориальной группе.

Кроме того, место Алексея Круглова в Бийской думе займёт Марина Сергеева, предприниматель, директор образовательного центра «Смарт». Она была выдвинута в 2017 году по 1-й территориальной группе. Мандат перешёл ей, так как второй номер этого списка отказался занять место по собственному желанию.

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Кандидатуры Инны Рязановой и Марины Сергеевой будут предложены избирательной комиссии.

Напомним, 18 апреля на заседании Бийской городской думы свои полномочия досрочно прекратили два народных избранника - единороссы Алексей Круглов и Юрий Кудинов. Оба депутата ранее допустили ошибки в декларациях за 2017 год.