Почти 50 млн рублей получит Алтайский край на модернизацию системы водоснабжения

Новости 26.04.2019 12:00 291

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание, посвящённое реализации проектов «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов». Об этом сообщает официальный сайт полпреда.

Данные проекты являются федеральными и входят в национальный проект «Экология». В рамках их реализации запланированы: внедрение новых технологий очистки воды, установка автоматизированных систем контроля сбросов, выработка соответствующих цифровых решений для мониторинга и анализа состояния водных объектов и другие мероприятия.

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Как заявил Сергей Меняйло, отрасль остро нуждается в технологическом перевооружении и модернизации. Особенно это касается очистных сооружений, которые не только не обеспечивают высоких стандартов качества, но ещё и сильно изношены – местами износ оборудования достигает 80%.

«Для Сибири крайне важно результативное решение вопросов улучшения состояния водных ресурсов и обеспечения населения чистой водой» – сказал полпред.

Наилучшие показатели качества питьевой воды, согласно экспертным оценкам, отмечены в Алтайском крае, а также Кемеровской и Томской областях.

В Алтайском крае на модернизацию систем водоснабжения в 2019 году запланировано выделение 49,89 млн рублей. Доля населения края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет в настоящее время 92,4 %. К 2024 году этот показатель планируется довести до 95,4 %.

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Кроме того, в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов», на Алтае стартует процесс расчистки рек, озёр и других акваторий, в том числе, их берегов. Соответствующие договоры с представителями Росводресурсов уже заключены.

Всего же округу выделено 20 млрд рублей на проект «Чистая вода» и 800 млн рублей на «Сохранение уникальных водных объектов».