Ректор АлтГТУ написал тест по истории Великой Отечественной войны

Новости 26.04.2019 11:15 273

Сотни студентов с разных факультетов и институтов АлтГТУ написали тест по истории Великой Отечественной войны. Вместе с ними в акции приняли участие ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков и депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова. Собравшихся приветствовал Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, сообщает пресс-служба вуза.

Ответить на 30 вопросов об истории Великой Отечественной войны, вспомнить важные переломные даты, и назвать героев-участников, необходимо было за 30 минут.

По словам Андрея Маркова, Алтайский государственный технический университет является постоянным инициатором и участником патриотических акций.

«Ежегодно наши студенты присоединяются к Всероссийским и Международным акциям и пишут тесты по истории Отечества, истории Великой Отечественной войны, кроме того, второй год мы проводим тесты по истории Алтайского края и АлтГТУ, – отметил Андрей Марков. – Знание своего исторического наследия обогащает духовный мир, воспитывает патриотизм и бережное отношение к тому, что нас окружает и к людям, которые живут рядом. Знание и понимание нашего прошлого подскажет нам правильные жизненные ориентиры. Написав сегодня тест, вы еще раз освежите в памяти нашу историю, вспомните героические подвиги наших предков».

Добавим, Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проходит сегодня в Алтайском крае. Акция направлена на патриотическое воспитание молодежи, сохранение и популяризацию исторических знаний, формирование национальной идентичности у граждан. Центральной площадкой акции стал главный корпус Алтайского государственного технического университета.

Международная акция проходит уже четвертый год по инициативе Молодежного парламента при ГД при поддержке Государственной Думы РФ, Российского военно-исторического общества и Военного университета Министерства обороны РФ. Акция пройдет во всех регионах страны и в 40 странах мира.