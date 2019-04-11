Иркутский мэр будет назначаться конкурсной комиссией

Новости 26.04.2019 10:40 275

Законопроект об изменении порядка выборов мэра Иркутска принят в первом чтении на внеочередной сессии областного заксобрания. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

В настоящий момент глава города в Иркутске избирается из числа депутатов городской думы самими же депутатами. Теперь же градоначальника предлагается назначать решением специальной комиссии по результатам конкурсного отбора. Законопроект внесён депутатами от КПРФ и ЛДПР и сейчас ожидает второго чтения, которое должно состояться 15 мая.

Альтернативный законопроект внёс действующий губернатор Иркутской области. Он предложил вернуть прямые выборы главы города, однако, его предложение было отклонено с перевесом 27 голосов против 19.