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Иркутский мэр будет назначаться конкурсной комиссией

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Законопроект об изменении порядка выборов мэра Иркутска принят в первом чтении на внеочередной сессии областного заксобрания. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

В настоящий момент глава города в Иркутске избирается из числа депутатов городской думы самими же депутатами. Теперь же градоначальника предлагается назначать решением специальной комиссии по результатам  конкурсного отбора. Законопроект внесён депутатами от КПРФ и ЛДПР и сейчас ожидает второго чтения, которое должно состояться 15 мая.

Альтернативный законопроект внёс действующий губернатор Иркутской области. Он предложил вернуть прямые выборы главы города, однако, его предложение было отклонено с перевесом 27 голосов против 19.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: irkipedia