Мощность барнаульской ТЭЦ-2 выросла в два раза

Новости 26.04.2019 10:15 269

Барнаульская ТЭЦ-2 теперь может производить на 25 МВт электроэнергии больше, сообщили в пресс-службе филиала «Сибирской генерирующей компании.

Отметим, электрическая мощность станции выросла до 300,5 МВт благодаря перемаркировке турбины №7.

«Процесс подтверждения мощности — сложный и затратный по времени. Подали заявку еще 25 апреля 2017 года, а завершилось все получением согласованного акта о перемаркировке оборудования только спустя два года — 19 апреля 2019 года», - рассказали в СГК.

К слову, изначально установленный на Барнаульской ТЭЦ-2 турбоагрегат №7 имел мощность 50 МВт и соответствующую маркировку, но из-за не востребованности мощностей и вытекающей из этого их экономической неэффективности в 2003 году оборудование было перемаркировано на уменьшение в два раза – до 25 МВт.

Решение об увеличении мощности и перемаркировке турбины было принято из-за увеличения объемов промышленного производства в городе и регионе. На данный момент оборудование работает в максимальном режиме.