Два десятка пасхальных яиц установят в Барнауле вдоль главной аллеи города

Новости 26.04.2019 8:10 504

В Барнауле на участке аллеи по проспекту Ленина от площади Октября до улицы Молодежной начали установку 20 скульптур в виде пасхальных яиц, декорированных вручную.

Как сообщает пресс-служба мэрии, расписные символы главного христианского праздника создавали к арт-фестивалю в апреле прошлого года. Сами яйца высотой в один и два метра сделали из пенополистирола и покрыли штукатуркой в ИСК «Союз». Расписали их учащиеся художественных школ, студенты вузов и колледжей города.

Идея создания пасхальной экспозиции под открытым небом принадлежит администрации Октябрьского района. Продлится выставка до 29 апреля.