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Два десятка пасхальных яиц установят в Барнауле вдоль главной аллеи города

Новости
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В Барнауле на участке аллеи по проспекту Ленина от площади Октября до улицы Молодежной начали установку 20 скульптур в виде пасхальных яиц, декорированных вручную. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, расписные символы главного христианского праздника создавали к арт-фестивалю в апреле прошлого года. Сами яйца высотой в один и два метра сделали из пенополистирола и покрыли штукатуркой в ИСК «Союз». Расписали их учащиеся художественных школ, студенты вузов и колледжей города. 

Идея создания пасхальной экспозиции под открытым небом принадлежит администрации Октябрьского района. Продлится выставка до 29 апреля.

Автор: Политсиб.ру