Депутаты вновь проголосовали против оплаты городских долгов

Новости 26.04.2019 7:45 396

Депутаты Барнаульской городской Думы проголосовали против погашения долгов мэрии по исполнительным листам. Об этом сообщается на сайте БГД.

Финансовый комитет предложил погасить долги по почти двум сотням судебных решений на сумму 5,3 млрд рублей. Депутаты данное предложение отклонили. Точно такая же история имела место в прошлом году, только сумма долга была 5,5 млрд, а народных избранников поддержала ещё и Счётная палата.

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Сами депутаты прямо говорят, что разом погасить весь долг нереально. Если это сделать, то оставшихся в бюджете денег попросту не хватит на поддержку систем жизнеобеспечения города. Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич так прокомментировала ситуацию:

«Депутаты вынуждены проголосовать против принятия данного решения, поскольку мы понимаем: если решение будет исполнено, то город перестанет функционировать и выполнять обязательства»

Свыше трёх миллиардов рублей долга мэрии связаны с содержанием дорог, освещением и водоотведением, ещё миллиард городская администрация должна за расселение аварийного жилья и капитальные ремонты домов.