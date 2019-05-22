Более 20 опасных пешеходных переходов нашли в Барнауле

Новости 25.04.2019 18:25 312

Активисты ОНФ проверили обустройство пешеходных переходов в Барнауле. После обнаружения недостатков в органы власти отправили рекомендации по их устранению.

Отметим, в краевой столице нашли дефекты на 24 пешеходных переходах, которые нужно переоборудовать или демонтировать. Семь из них - на улице Юрина, пять - на улице Малахова, еще пять - на улице Попова, четыре - на улице Антона Петрова и три - на проспекте Ленина.

Как сообщили в отделении ОНФ по региону, в рамках повышения дорожной безопасности рабочая группа предложила как первоочередные, так и капиталоемкие мероприятия. Первоочередные можно провести уже в этом году, капиталоемкие не раньше следующего года.

Так, пешеходный переход на улице Антона Петрова в районе ТРЦ «Огни», где за последние два года случилось 15 ДТП с двумя погибшими и семнадцатью ранеными, нужно оборудовать светофорным объектом. В качестве первоочередных мер предлагается применить разметку и улучшить освещенность. Установить светофорный объект необходимо и на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. На улице Малахова, в районе дома №116, следует перенести остановочный пункт за пешеходный переход и установить светофорный объект. По этому переходу дети ходят в школу, и в администрацию города не раз поступали просьбы обезопасить его.

Особого внимания с приближением лета требует нерегулируемый переход в районе парка развлечений «Солнечный ветер» на проспекте Ленина. Как рассказали активисты, здесь произошло 16 ДТП, 17 человек пострадали. Рабочая группа предлагает установить на этом переходе светофорный объект и дополнительные ограждения.

Кроме того, необходимо демонтировать два нерегулируемых перехода – на улице Антона Петрова у кольцевого пересечения с улицей Юрина и на проспекте Ленина, напротив Алтайского государственного университета.

Для справки, в Барнауле 1300 пешеходных переходов, 600 из которых нерегулируемые. По официальным данным, в 2018 году в городе произошло 530 дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов.