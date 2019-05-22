Ветеран ВОВ вынуждена жить в разрушающемся доме в Алейском районе

Новости 25.04.2019 19:00 426

В Сети появился ролик с видеообращением к жителям Алтайского края, которых просят помочь 91-летней бабушке, ее дом буквально расходится по швам.

Ветеран труда Мария Скорнякова живёт на окраине деревни в селе Малахово Алейского района. У пожилой женщины наполовину разрушился дом - выпала одна стена, сообщается в группе «Инцидент Барнаул».

По информации очевидцев, в качестве помощи администрация района выделила труженице тыла восемь тысяч рублей. Из родственников у нее осталась только сноха. Сын умер, а о других близких ничего не известно.

«А сегодня еще и произошло возгорание травы у дома бабушки и дрова сгорели. Слов просто нет, как можно жить в таких условиях! Она в шоке и так напугана от всех этих событий», - рассказывают в соцсети.

Добавим, нахождение в здании несет угрозу для жизни и здоровья пенсионерки из-за периодических обрушений фрагментов отделки, штукатурки и потолочных перекрытий, а также провисания балок и образования трещин.