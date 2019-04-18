Барнаульские пайщики не могут получить квартиры в давно построенном доме

Новости 25.04.2019 17:10 309

Многоквартирный дом на ул. Балтийская до сих пор не могут сдать в эксплуатацию, хотя его строительство завершено больше года назад. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Дом начали строить в 2013 году, и в 2017 он должен был уже быть сдан. Однако в ходе работ был выявлен ряд нарушений. В частности, неправильно были заполнены деформационно-осадочные швы, вопреки проекту объединены некоторые разноэтажные секции, допущены трещины под окнами.

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От застройщика потребовали устранить нарушения и привести дом в соответствие утверждённому проекту. Застройщик нарушения устранил, после чего вёл наблюдение за состоянием конструкции на протяжении года. Экспертиза выдала положительное заключение, у пайщиков претензий также не осталось. Однако Госинспекция не приняла дом, а отправила его на повторную экспертизу.

Жители оспаривают данное решение, указывая на наличие положительного экспертного заключения. По словам члена инициативной группы Натальи Фебенчуковой, пайщики намерены добиваться сдачи дома судебным путём, если мирно решить вопрос не удастся.

«Мы записаны на прием к ее руководителю Олегу Веремеенко. Возможно, на этой встрече ситуация прояснится», – говорит Наталья.

Ситуация осложняется тем, что собственники квартир – пайщики, а не дольщики, поэтому невозможно назначение конкретного срока сдачи.