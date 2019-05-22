Алтайскому наркобарону дали десять лет строгого режима

Новости 25.04.2019 16:40 288

Главаря группировки, который снабжал наркотиками сибирские регионы, суд приговорил к 10 годам лишения свободы. Свой долгий срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Как рассказали «МК на Алтае» в прокуратуре края, на протяжении трех лет (с 2015 по 2018 год) эта банда поставляла в Сибирь смертельные порошки.

Отметим, участники преступной организации реализовали на территориях Алтайского и Красноярского краев, Томской и Кемеровской областей наркотиков на сумму 38 миллионов рублей. В частности, сама продажа одурманивающих средств происходила через «закладки».

Во время обысков у участников организации изъяли больше 9 кг синтетических наркотиков и химических препаратов, из которых можно было изготовить еще 30 кг наркотиков.