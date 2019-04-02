Землю – многодетным: барнаульцы выйдут на пикет 26 апреля

Новости 25.04.2019 16:15 315

Многодетные семьи Барнаула выйдут 26 апреля на пикет. Горожане требуют замены бесплатных земельных участков на денежные компенсации, сообщают представители общественной организации «Гражданский патруль».

Как пояснил один из активистов, с 2016 года выделен 21 участок, а на первый квартал 2019 года запланирована выдача ещё пяти. При этом, количество нуждающихся составляет около 4,5 тысяч человек и очередь прирастает примерно на 500 человек в год.

Это уже не первая акция. В прошлый раз пикет собрал несколько десятков человек.

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Очередной пикет состоится 26 апреля с 11 до 12 часов на площади Свободы на территории, прилегающей к памятнику жертвам политических репрессий «Прощание».