Землю – многодетным: барнаульцы выйдут на пикет 26 апреля

Многодетные семьи Барнаула выйдут 26 апреля на пикет. Горожане требуют замены бесплатных земельных участков на денежные компенсации, сообщают представители общественной организации «Гражданский патруль».
Как пояснил один из активистов, с 2016 года выделен 21 участок, а на первый квартал 2019 года запланирована выдача ещё пяти. При этом, количество нуждающихся составляет около 4,5 тысяч человек и очередь прирастает примерно на 500 человек в год.
Это уже не первая акция. В прошлый раз пикет собрал несколько десятков человек.
За два последние два года только 20 семей получили положенную по закону недвижимость
Очередной пикет состоится 26 апреля с 11 до 12 часов на площади Свободы на территории, прилегающей к памятнику жертвам политических репрессий «Прощание».
Многодетная семья имеет право однократно безвозмездно приобрести в собственность земельный участок с расположенным на нём домом, либо без такового – под строительство.