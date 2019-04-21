Власти обсудят проблемы пассажирского транспорта в Барнауле

Депутаты Барнаульской гордумы обсудили тему оптимизации пассажирских перевозок. Вопрос рассмотрели накануне на заседании комитета БГД по экономической политике и собственности.
Сейчас в краевом центре функционируют 69 маршрутов общественного транспорта, из которых два сезонные, пятнадцать садоводческие, а также девять трамвайных и три троллейбусных маршрута. Их обслуживанием занимаются 28 автобусных предприятий, индивидуальных предпринимателей и одно муниципальное – «Горэлектротранс».
Автопарк всех организаций насчитывает порядка 900 единиц подвижного состава, включая до 360 автобусов большого класса и 350 – среднего и малого, а также 180 единиц электротранспорта.
Депутаты обратили внимание на несвоевременное обновление автобусного и трамвайно-троллейбусного парков.
Председатель комитета по экономической политике и собственности гордумы Валерий Касплер заявил:
«При увеличении тарифов на проезд до 23 рублей и с введением различных тарифных планов с дифференцированной стоимостью, планируемого увеличения доходов для перевозчиков не происходит, так как стоимость проезда через электронные средства платежа составляет 21 и 20 рублей, с которых 4,6% надо оплатить оператору электронной системы, то есть перевозчик, как и ранее получает около 20 и 19 рублей соответственно».
По его словам, на сегодняшний день по результатам независимой аудиторской экспертизы экономически обоснованный тариф должен составлять 37 рублей за перевозку одного пассажира.
Перевозчики также намерены повысить цены в городских маршрутках до 25 рублей
«Необходимыми мероприятиями для выхода предприятий автобусов большой вместимости из сложившейся негативной финансовой ситуации являются полная компенсация за перевозку льготников как федеральных и краевых, так и пенсионеров по возрасту, оптимизация маршрутной сети, особенно сокращение маршрутов и количества малого транспорта, дублирующие маршруты больших автобусов и электрического транспорта. По-прежнему приоритет отдается развитию малых автобусов», - цитирует депутата пресс-служба БГД.