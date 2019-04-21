Власти обсудят проблемы пассажирского транспорта в Барнауле

Новости 25.04.2019 15:45 329

Депутаты Барнаульской гордумы обсудили тему оптимизации пассажирских перевозок. Вопрос рассмотрели накануне на заседании комитета БГД по экономической политике и собственности.

Сейчас в краевом центре функционируют 69 маршрутов общественного транспорта, из которых два сезонные, пятнадцать садоводческие, а также девять трамвайных и три троллейбусных маршрута. Их обслуживанием занимаются 28 автобусных предприятий, индивидуальных предпринимателей и одно муниципальное – «Горэлектротранс».

Автопарк всех организаций насчитывает порядка 900 единиц подвижного состава, включая до 360 автобусов большого класса и 350 – среднего и малого, а также 180 единиц электротранспорта.

Депутаты обратили внимание на несвоевременное обновление автобусного и трамвайно-троллейбусного парков.

Председатель комитета по экономической политике и собственности гордумы Валерий Касплер заявил:

«При увеличении тарифов на проезд до 23 рублей и с введением различных тарифных планов с дифференцированной стоимостью, планируемого увеличения доходов для перевозчиков не происходит, так как стоимость проезда через электронные средства платежа составляет 21 и 20 рублей, с которых 4,6% надо оплатить оператору электронной системы, то есть перевозчик, как и ранее получает около 20 и 19 рублей соответственно».

По его словам, на сегодняшний день по результатам независимой аудиторской экспертизы экономически обоснованный тариф должен составлять 37 рублей за перевозку одного пассажира.

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