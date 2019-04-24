Депутат Барнаульской гордумы назвал настоящую причину расставания с мандатом

Новости 25.04.2019 14:10 635

Депутат Барнаульской гордумы Марат Жумадилов решил сложить полномочия по причине переезда в другой город. Информация размещена на сайте реготделения "Единой России", именно данную партию представлял в БГД народный избранник.

Напомним, Жумадилов был избран в 2017 году по одномандатному избирательному округу №2 (Железнодорожный район). Входил в комитет по бюджету, налогам и финансам. Свое решение депутат объяснил переездом в другой город на работу: последние несколько месяцев он фактически проживал в Москве. Как говорит Жумадилов, уехать в столицу пришлось в связи с необходимостью развивать предприятие, которое возглавляет депутат — «Алтайский геофизический завод».

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"Стало необходимо работать в Москве, чтобы просто сохранить предприятие и рабочие места для города, — сказал Жумадилов. — Получается, что даже живя в Москве, я продолжаю работать на родной Барнаул. Более того, через пару лет я рассчитываю вернуться".

По его словам, решение отказаться от мандата далось непросто, но он понимает, что избирателям нужен человек, который может держать связь с ними на постоянной основе.

"Я благодарен коллегам по Барнаульской городской думе, партии «Единая Россия» за годы совместной работы, — отметил Марат Жумадилов. — Я работал депутатом один полный созыв и полтора года нынешнего созыва. За это время удалось много сделать для моего округа, избирателей. Надеюсь, что моё место займёт достойный человек, который будет представлять жителей округа в Барнаульской гордуме.

Напомним, свой округ Жумадилов выиграл достаточно уверенно. Он набрал 44,42% голосов, Игорь Кобзев ("Справедливая Россия") получил 16,43%, Андрей Кирьяков (КПРФ) - 15,96%, Дмитрий Ворсин (ЛДПР) - 13,36%, Людмила Вотякова - ("Яблоко") - 6,1%.