Портал «Зарплата.ру» исследовал мнения 620 респондентов из числа жителей краевого центра о законе об изоляции Рунета. Вопросы касались отношения к законопроекту, осведомлённости о нём, влиянии на профессиональную деятельность и бизнес-процессы.
Подробнее в цифрах:
Отношение респондентов к законопроекту:
Отрицательное – 82 %
Положительное – 7 %
Равнодушны – 11 %
Осведомлённость респондентов о законопроекте:
Слышали, но не знают подробностей – 52%
Слышали и знакомы с подробностями – 15 %
Никогда не слышали – 33 %
Мнение о влиянии закона на профессиональную деятельность респондентов:
Повлияет – 52 %
Не повлияет – 36 %
Вообще не коснётся – 12 %
Влияние законопроекта на бизнес:
Замедление бизнес-процессов – 57 %
Усложнится работа только IT-компаний – 23 %
Положительно скажется на развитии отечественного онлайн-рынка – 14 %
Повысит безопасность хранения данных российских компаний – 6 %
На какие сферы жизни наиболее сильно повлияет новый закон:
(в этом пункте можно было выбрать несколько вариантов ответа)
Поисковые системы – 55 %
Социальные сети и мессенджеры – 43 %
Приобретение товаров в иностранных интернет-магазинах – 56 %
Финансовые операции онлайн – 23 %
Работа новостных порталов – 21 %
Просмотр видео-контента – 34 %
Интересно, что 40% воспринимающих законопроект отрицательно, не знакомы с его деталями. Также, отрицательное отношение к новому закону выразило около четверти из тех, кто ранее о нём никогда не слышал.