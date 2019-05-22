Что думают барнаульцы об изоляции Рунета?

Аналитика 25.04.2019 12:50 300

Портал «Зарплата.ру» исследовал мнения 620 респондентов из числа жителей краевого центра о законе об изоляции Рунета. Вопросы касались отношения к законопроекту, осведомлённости о нём, влиянии на профессиональную деятельность и бизнес-процессы.

Подробнее в цифрах:

Отношение респондентов к законопроекту:

Отрицательное – 82 %

Положительное – 7 %

Равнодушны – 11 %

Осведомлённость респондентов о законопроекте:

Слышали, но не знают подробностей – 52%

Слышали и знакомы с подробностями – 15 %

Никогда не слышали – 33 %

Мнение о влиянии закона на профессиональную деятельность респондентов:

Повлияет – 52 %

Не повлияет – 36 %

Вообще не коснётся – 12 %

Влияние законопроекта на бизнес:

Замедление бизнес-процессов – 57 %

Усложнится работа только IT-компаний – 23 %

Положительно скажется на развитии отечественного онлайн-рынка – 14 %

Повысит безопасность хранения данных российских компаний – 6 %

На какие сферы жизни наиболее сильно повлияет новый закон:

(в этом пункте можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Поисковые системы – 55 %

Социальные сети и мессенджеры – 43 %

Приобретение товаров в иностранных интернет-магазинах – 56 %

Финансовые операции онлайн – 23 %

Работа новостных порталов – 21 %

Просмотр видео-контента – 34 %

Интересно, что 40% воспринимающих законопроект отрицательно, не знакомы с его деталями. Также, отрицательное отношение к новому закону выразило около четверти из тех, кто ранее о нём никогда не слышал.