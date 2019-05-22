В «алтайском политехе» состоится чемпионат по общевоенной подготовке

Новости 25.04.2019 11:40 273

Чемпионат по общевоенной подготовке пройдет 29 апреля в АлтГТУ. Мероприятие начнется в 15:00 в военном учебном центре вуза на пер. Некрасова, 64.

Как рассказали в вузе, участие в нем примут сотрудники и преподаватели вуза. На данный момент зарегистрировано четыре команды – команда управления информационно-телекомуникационной поддержки, факультета специальных технологий, института архитектуры и дизайна, факультета информационных технологий АлтГТУ. Известно, заявки принимаются до завтрашнего дня включительно.

Отметим, участникам необходимо будет пройти ряд испытаний: выполнить стрельбу из пистолета на электронном тренажере, осуществить неполную сборку и разборку автомата Калашникова и выполнить нормативы «Надевание общевойского защитного комплекта и противогаза».

Проведение чемпионата и судейство осуществляет военный учебный центр АлтГТУ. Соревнования посвящены 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводятся для популяризации военно-патриотической деятельности, сплочения коллективов структурных подразделений вуза.

Награждение победителей состоится 7 мая на торжественном мероприятии в АлтГТУ по случаю Дня Победы, подчеркнули в АлтГТУ.