Свыше 100 филиалов сельских школ оснастят компьютерами на Алтае

Новости 25.04.2019 12:20 328

В рамках государственной региональной программы «Развитие образования и молодежной политики Алтайского края» на 2014 - 2020 годы, к 1 сентября в филиалы сельских школ будут поставлены свыше 400 компьютеров.

Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, техника будет распределена между 57 муниципалитетами, в соответствии с их потребностями. Так, наибольшее количество компьютеров поступит в Алтайский, Поспелихинский, а также Шипуновский районы.

Компьютеризация ведётся на основании данного президентом РФ Владимиром Путиным поручения поддерживать малокомплектные школы на селе. На реализацию в краевом бюджете предусмотрено 15,5 млн рублей.