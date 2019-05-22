О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Свыше 100 филиалов сельских школ оснастят компьютерами на Алтае

Новости
328
0

В рамках государственной региональной программы «Развитие образования и молодежной политики Алтайского края» на 2014 - 2020 годы, к 1 сентября в филиалы сельских школ будут поставлены свыше 400 компьютеров.

Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, техника будет распределена между 57 муниципалитетами, в соответствии с их потребностями. Так, наибольшее количество компьютеров поступит в Алтайский, Поспелихинский, а также Шипуновский районы.

Компьютеризация ведётся на основании данного президентом РФ Владимиром Путиным поручения поддерживать малокомплектные школы на селе. На реализацию в краевом бюджете предусмотрено 15,5 млн рублей.

Автор: Политсиб.ру