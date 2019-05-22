Барнаульский рыбак надругался над 13-летней дочерью знакомой

Новости 25.04.2019 10:20 405

Шокирующая история произошла в Алтайском крае. Житель Барнаула надругался над 13-летней дочерью его знакомой. Накануне в регионе был вынесен приговор 50-летнему мужчине.

Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленькой девочки. Мужчина осужден на 12 лет и два месяца исправительной колонии строгого режима.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, в июле 2018 года осужденный приехал в район протоки реки Обь на рыбалку с 13-летней дочерью своей знакомой.

«В ночное время, находясь в своем автомобиле, он совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера», - говорится в сообщении следкома.

В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал.