«Единая Россия» не будет выставлять кандидата на пост мэра Новосибирска

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на слова секретаря регионального отделения партии Андрея Парфёнова, от "Единой России" кандидата на выборы мэра Новосибирска в этом году выставлено не будет.
Это связано с тем, что местное партийное отделение намерено сосредоточить усилия на подготовке к выборам в Законодательное собрание области и городской совет Новосибирска, которые состоятся в 2020 году.
«Да, принято такое решение, оно принято президиумом и обсуждалось на генеральном совете, где я был две недели назад. Будем работать на выборы 2020 года», - сказал Парфенов.
Напомним, он является действующим главой города с 2014 года
Напомним, что действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прошлом году баллотироваться в губернаторы отказался в пользу действующего на тот момент главы региона – единоросса Андрея Травникова.
Оба чиновника тогда заявили, что достигли соглашения, и Травников сообщил, что поддержит Анатолия Локтя на следующих выборах мэра Новосибирска.