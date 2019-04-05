«Единая Россия» не будет выставлять кандидата на пост мэра Новосибирска

Новости 25.04.2019 9:10 278

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на слова секретаря регионального отделения партии Андрея Парфёнова, от "Единой России" кандидата на выборы мэра Новосибирска в этом году выставлено не будет.

Это связано с тем, что местное партийное отделение намерено сосредоточить усилия на подготовке к выборам в Законодательное собрание области и городской совет Новосибирска, которые состоятся в 2020 году.

«Да, принято такое решение, оно принято президиумом и обсуждалось на генеральном совете, где я был две недели назад. Будем работать на выборы 2020 года», - сказал Парфенов.

Анатолий Локоть официально заявил о своем выдвижении в мэры Новосибирска Новости 05.04.2019 12:45 Напомним, он является действующим главой города с 2014 года 308

Напомним, что действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прошлом году баллотироваться в губернаторы отказался в пользу действующего на тот момент главы региона – единоросса Андрея Травникова.

Оба чиновника тогда заявили, что достигли соглашения, и Травников сообщил, что поддержит Анатолия Локтя на следующих выборах мэра Новосибирска.