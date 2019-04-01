В Барнауле собаку выбросили из окна и насмерть забили палкой

Новости 25.04.2019 8:15 307

В сообществе Barnaul22 "ВКонтакте" опубликован рассказ об инциденте, произошедшем в районе Потока. В сообщении сказано, что 21 апреля на улице Глушкова местный житель выбросил из окна четвёртого этажа собаку.

Проходившая мимо девушка животное подобрала, отвезла к ветеринару, а после того, как собаке была оказана помощь (она повредила лапу при падении), горожанка передала ее соседке, обещавшей позаботиться о домашнем животном.

На следующий день девушка вновь собралась везти собаку к ветеринару для продолжения лечения, однако соседка сообщила ей, что животное увезли в приют «Ласка» и там якобы усыпили.

Девушка поняла, что это неправда и выяснила, что выбросивший собаку из окна человек забрал животное и ночью забил насмерть палкой вместе с неким приятелем.

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Как говорится в сообщении, волонтёры приюта «Ласка» передали слова той соседки, которая обещала позаботиться о животном: «Сдалась вам эта собака, вы что больные, из-за какой-то собаки переполох устроили. Сейчас в морду дам».

В итоге в полицию было подано заявление. Оканчивается пост просьбой помочь найти больше свидетелей произошедшей расправы.

Добавим, история пока что изобилует рядом несостыковок и вызывает больше вопросов, чем ответов. «Политсибру» подготовил обращение к правоохранителям.