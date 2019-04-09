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Бывший руководитель барнаульского комитета по образованию получила должность в Минобрнауки

Новости
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Экс-председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина официально устроилась в Министерство образования и науки Алтайского края. Ее фамилия фигурирует в телефонном справочнике Минобра. 

В настоящее время Полосина является начальником отдела общего образования. До недавнего времени эту должность занимала Ирина Дроздова. Кстати, на сайте министерства уже появилась первая новость с упоминанием Натальи Полосиной.

Комитет по образованию Барнаула получит нового руководителя

Комитет по образованию Барнаула получит нового руководителя

Новости

Наталья Полосина занимала эту должность 6.5 лет

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Известно, что 25 апреля она примет участие во встрече министра Максима Костенко с родительской общественностью. Диалог состоится в формате видеоконференции. Полосина в частности расскажет об организации государственной итоговой аттестации в 2019 году.

Отметим, во главе городского комитета по образованию Наталья Полосина находилась 6,5 лет - с октября 2012 года. В настоящее время руководит комитетом один из ее заместителей Андрей Муль.

Автор: Политсиб.ру