Бывший руководитель барнаульского комитета по образованию получила должность в Минобрнауки

Новости 25.04.2019 7:40 884

Экс-председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина официально устроилась в Министерство образования и науки Алтайского края. Ее фамилия фигурирует в телефонном справочнике Минобра.

В настоящее время Полосина является начальником отдела общего образования. До недавнего времени эту должность занимала Ирина Дроздова. Кстати, на сайте министерства уже появилась первая новость с упоминанием Натальи Полосиной.

Комитет по образованию Барнаула получит нового руководителя Новости 09.04.2019 7:45 Наталья Полосина занимала эту должность 6.5 лет 2350

Известно, что 25 апреля она примет участие во встрече министра Максима Костенко с родительской общественностью. Диалог состоится в формате видеоконференции. Полосина в частности расскажет об организации государственной итоговой аттестации в 2019 году.

Отметим, во главе городского комитета по образованию Наталья Полосина находилась 6,5 лет - с октября 2012 года. В настоящее время руководит комитетом один из ее заместителей Андрей Муль.