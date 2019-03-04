Дольщики ЖК «Демидов парк» не спешат получать свои квартиры

Региональная Госинспекция сообщает, что 130 дольщиков ЖК «Демидов парк» до сих пор не подали необходимых для получения квартир заявлений.
Поскольку предприятие-застройщик в настоящий момент проходит процедуру банкротства, передача квартир собственникам может осуществляться только судебным путём.
Для оформления квартиры в собственность каждому дольщику следует обратиться в арбитражный суд с заявлением о включении его в число кредиторов застройщика – ООО «Аспект». Впоследствии претензии дольщиков к банкроту будут погашены путём передачи квартир в их собственность.
Руководитель Госинспекции подчеркнул, что иным путём получить право собственности на квартиры у дольщиков не получится, в связи с чем, порекомендовал им не терять времени и подавать соответствующие заявления как можно более оперативно.
Обманутые дольщики «Демидов Парка» в Новоалтайске смогут получить документы на свои квартиры по решению Арбитражного суда через 2-3 месяца