В АлтГПУ прошла образовательная программа Национальной лиги студенческих клубов России

Новости 24.04.2019 18:25 317

24 апреля в Алтайском государственном педагогическом университете прошла образовательная программа Национальной лиги студенческих клубов России – 2019 (НЛСК). Более 450 активных студентов прокачали свои возможности с экспертами Лиги, сообщили в вузе.

Член общественного совета по делам молодежи и консультант проекта НЛСК Александр Немцев рассказал об устройстве Лиги и возможностях реализации своего таланта в этой системе.

Одна из таких возможностей – участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Целью конкурса является вовлечение молодежи России в творческую деятельность и социальную практику, раскрытие потенциала в интересах развития страны. Как показал опрос зала, в АлтГПУ достаточно студентов, интересующихся грантовой деятельностью. Поэтому спикер рассказал о направлениях, номинациях, критериях оценки и механизме реализации проектов. Подробная информация об условиях и правилах конкурса размещена на официальном сайте Росмолодежи в разделе «Грантовая поддержка».

«Это не политическая партия, это не общественная организация – то есть прямого руководства или каких-то региональных отделений не будет. Каждый субъект этой лиги автономен и самодостаточен. А их консолидация и коммуникация будет достигаться посредством мобильного приложения», – объяснил суть НЛСК Александр Немцев. Будет создано интернет-приложение как универсальная платформа для общения молодежи России. Цель приложения – дополнительные сервисы продвижения НЛСК.

Первым пунктом образовательной программы стало проведение форсайт- и нетворкинг- сессий. Тренером и модератором выступил Сергей Цыганков – куратор и организатор Всероссийской школы личностного роста и студенческого самоуправления «ПРОГРЕСС». Создав свои импровизированные команды, студенты университетов города Барнаула, члены различных студенческих объединений в интерактивной форме работали над проблемными вопросами в сфере создания молодежных сообществ.

Что нужно для успеха? Как настроиться на позитив? С какими трудностями сталкиваются студенческие клубы? Кто и что на них влияет? Несколько интересных часов продуктивной работы не пошли даром.

«Тренинги мне понравились. Очень интересно было окунуться в подробности создания сообществ, клубов и проектов, которые вышли на всероссийский и даже на мировой уровень и собрали много единомышленников из разных частей света. Приложение НЛСК, о выходе которого нам рассказали, показалось мне полезным в области поиска новых связей и групп по интересам. Инновационные проекты, несомненно, необходимы нам при росте роли информации в современном обществе для успешного развития», - отметила студентка АлтГПУ, участник образовательной программы Алена Кремнева.

Насыщенная программа Национальной лиги студенческих клубов (НЛСК) России-2019, которая вместила в себя по максимуму, завершилась тренингом для драйверов АлтГПУ и региона. Сергей Цыганков провел экспресс-прокачку лидеров. «Многие любят играть в шашки, но не в шахматы. Это – проще. Мы бежим от стратегий», – начал Сергей. Комьюнити-органайзинг. Звучит довольно сложно, но на деле – интересный и необходимый метод. Его основатель – Сол Алински. Если простыми словами, то это техника создания сообществ.

Спикер рассказал об этапах создания сообществ, показал на примерах, как они работают. Один из пунктов – формулировка своей истории, или сторителлинг. Студенты вуза не стеснялись брать в руки микрофон – свободно и искренне рассказывали, как добились значимого для них успеха. Сергей Цыганков выделил основные компетенции идеолога, то есть организатора сообщества, рассказал о мотивации и дисциплине, о препятствиях, мотиваторах.

Студенты работали в группах, выполняли небольшую зарядку – писали 25 качеств лидера. Темп и информативность – то, что четко характеризует последний этап – тренинг для драйверов.