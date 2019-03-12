Суд впервые наказал россиянина за неуважение к власти

Новости 24.04.2019 17:40 287

Суд Новгородской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти в интернете. Выяснилось, что мужчину наказали за публикацию на своей страничке в сети «ВКонтакте» двух постов о Владимире Путине.

Правозащитники говорят, что это первое судебное решение по новому закону. Как пишет информационное агентство «Европейско-азиатские новости», содержание этих постов суд счел оскорбляющими «человеческое достоинство и общественную нравственность».

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Любопытно, в следующий раз за правонарушение по этой статье житель Малой Вишеры может быть оштрафован уже на сумму от 100 до 200 тысяч рублей либо арестован на 15 суток.

Напомним, с 18 марта 2019 года в России действует закон об оскорблении символов и институтов власти. Он предполагает немедленную блокировку ресурсов, опубликовавших такие оскорбления, а также штрафы для распространителей оскорбительных сообщений.