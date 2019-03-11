Глазами крайстата: как на Алтае за прошедшие четыре месяца изменились цены

Аналитика 24.04.2019 16:15 748

Как уже сообщалось, инфляция в Алтайском крае за I квартал 2019 года оказалась в три раза выше аналогичных данных за тот же период времени в 2018-м. Особенно сильно, как видно из статданных, подросли цены на продукты питания - на 2,7% за три месяца.

«Политсибру» решил проанализировать рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. За основу были взяты отчёты крайстата от 9 января и 22 апреля этого года.

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Подешевели:

Значительно: картофель – 7,1 % (1,34 р), сахар-песок – 3,71 % (1,71 р), курица – 2,68 % (3,87 р), яйца куриные – 2,96 % (1,67 р), подсолнечное масло – 2,71 % (2,44 р). Лидируют же здесь огурцы, «скинувшие» 31,16 % (48,92 р).

Из непродовольственных товаров подешевело только дизельное топливо – 3,62 % (1,71 р).

Незначительно (менее 1 %) подешевели сосиски, сардельки, мясные консервы, маргарин, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия.

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Подорожали:

Очень сильно выросли цены на овощи. Так, белокочанная капуста подорожала сразу на 145,94 % (32,5 р), репчатый лук – на 51,72 % (9,94 р), морковь – 45,03 % (9,6 р), помидоры – 13,03 % (20 р). Также подорожали яблоки – на 7,49 % (6,94 р).

Значительно подорожали: пшено – 21,28 % (11,65 р), гречка – 9,59 % (2,82 р), пшеничная мука – 9,5 % (2,19 р), мороженная рыба – 8,89 % (12,25 р), баранина – 7,24 % (23,66 р), говядина – 4,22 % (12,54 р), соль – 4,26 % (0,37 р), чёрный байховый чай – 2,57 % (15,87 р), белый хлеб – 1,97 % (0,88 р), сыры сычужные – 1,83 % (8,32 р), свинина – 1,25 % (3,2 р), колбаса полукопчёная – 1,19 % (4,78 р), пастеризованное молоко – 1,2 % (0,57 р).

Из непродовольственных товаров: стиральный порошок – 6,47 % (7,52 р), хозяйственное мыло – 5,1 % (1,3 р), туалетное мыло – 1,87 % (0,53 р), и спички – 2,31 % (0,03 р).

Бензин прибавил в цене: АИ-92 – 1,24 % (0,5 р), АИ-95 – 0,92 % (0,39 р), АИ-98 – 0,82 % (0,39 р).

Незначительно (менее 1 %) подорожали рис, водка, сигареты и варёная колбаса.

Помимо всего прочего, в крае на 1,7 % (30,4 р) подорожало отопление.

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В целом можно заметить, что дешевели только некоторые продукты питания и дизельное топливо, тогда как промтовары, коммунальные услуги, бензин и большая часть продуктов питания демонстрировали стабильный рост.